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        Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı üniversite öğrencilerine konuk oldu

        Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine kamu yönetimi konusunda bilgilendirmede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 13:27 Güncelleme: 28.11.2024 - 13:29
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        Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı üniversite öğrencilerine konuk oldu
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        Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine kamu yönetimi konusunda bilgilendirmede bulundu.

        Okulun konferans salonunda gerçekleşen toplantıda iş hayatına atılacak üniversite öğrencilerine kamu yönetimi konusunda tecrübelerini ve tavsiyelerini belirten Kaymakam Abacı, kaymakamlık mesleği ile ilgili merak edilenleri anlattı.

        Meslek hayatındaki yaşadıkları ile ilgili öğrencilere deneyim ve bilgilerini aktaran Bekir Abacı, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

        Abacı öğrencilere potansiyel bir yetenek olduklarını belirterek, "Sizler içinizdeki sese kulak verin ve kendinize güvenin. Sevdiğiniz işi yapın, bu size başarıyı sağlayacaktır." dedi.

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