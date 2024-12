Dünya şampiyonu para yüzücü Şevin, koleksiyonu için en özel madalyanın peşinde

ÇİĞDEM ALYANAK - Çanakkaleli 21 yaşındaki dünya para yüzme şampiyonu Deniz Şevin Şentuna, şu ana kadar kazandığı 165'i altın 194 madalyadan oluşan koleksiyonuna, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları madalyasını da eklemeyi hedefliyor.

Henüz 9 aylıkken geçirdiği havale sonucu beyin damarlarında meydana gelen daralma nedeniyle gelişim geriliği gözlenen, zihinsel engel, dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite tanısı konulan Şentuna, doktorunun yönlendirmesiyle 6 yaşındayken antrenör Serap Demirci Elibol ile çalışmaya başladı.

Antalya'da 10 Aralık'ta başlayacak Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonası için günde 5 saate yakın çalışan Şentuna, fizyoterapistler eşliğinde spor salonunda ve manuel terapilerle güne başlıyor, yüzme antrenörüyle her gün 5-10 kilometre kulaç atarak havuz antrenmanlarını tamamlıyor.

Şevin'in ilk günden itibaren suya olan sevgisi, bitmek bilmeyen enerjisi ve kendine has azmiyle büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösterdiğini vurgulayan Elibol, "Başarısının temelinde disiplini, azmi ve asla pes etmeyen ruhu yatıyor. Küçüklüğünden itibaren çalışkanlığıyla dikkati çeken bir sporcu oldu. Zihinsel engeline rağmen hedeflerinden hiç vazgeçmedi. Çalışmalara başladığımız ilk andan itibaren, onun bir gün dünya çapında bir sporcu olacağına inandım. Bugün geldiğimiz noktada, bu inancımın doğru olduğunu görmek hem Şevin hem de benim için tarifsiz bir gurur kaynağı." ifadesini kullandı.

"Onun en büyük hedefi, 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda Türkiye’yi temsil etmek. Bu hedef için şu an bile yorulmadan çalışıyor ve eminim ki bunu da başaracak. Her yarış öncesi heyecanına tanık oluyorum ancak yıllar içinde edindiği tecrübe sayesinde stresini kontrol etmeyi öğrendi. Örneğin, İstiklal Marşı çalınırken madalya töreninde gözyaşlarıyla o anı yaşaması, onun ne kadar duygusal ve aynı zamanda ne kadar güçlü bir sporcu olduğunu ortaya koyuyor. Şampiyonalardan döndüğümüzde madalya dolu bir bavul getirmek artık bir gelenek haline geldi. Deniz'in odasında yer kalmadı, her köşesi başarılarının simgesi olan madalyalarla dolu. Ayrıca ailesinin ve çevresinin desteği, Şevin'in başarısına büyük katkı sağladı. Birlikte, sadece fiziksel performansını değil, özgüvenini ve hayata bakışını da geliştirdik. Genç sporculara mesajımız şu: Hedeflerinizden asla vazgeçmeyin, disiplinli çalışın ve kendinize inanın. Deniz Şevin Şentuna, bunun yaşayan bir kanıtı. Onunla bu yolda yürümek benim için büyük bir onur."