"Vatan şairi" Namık Kemal vefatının 136. yılında mezarı başında anıldı

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle sona erdi.

Törende, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şükrü Özbakır, Gelibolu Belediye Başkan Vekili Burak Batır, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri ile siyasi partilerin temsilcileri yer aldı.

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