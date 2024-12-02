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        "Vatan şairi" Namık Kemal vefatının 136. yılında mezarı başında anıldı

        Türk edebiyatının "vatan şairi" Namık Kemal, vefatının 136. yılında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyündeki kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 19:11 Güncelleme: 02.12.2024 - 19:15
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        "Vatan şairi" Namık Kemal vefatının 136. yılında mezarı başında anıldı
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        Türk edebiyatının "vatan şairi" Namık Kemal, vefatının 136. yılında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyündeki kabri başında anıldı.

        Törende, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şükrü Özbakır, Gelibolu Belediye Başkan Vekili Burak Batır, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri ile siyasi partilerin temsilcileri yer aldı.

        Törene katılanlar, Namık Kemal'in kabrine buket bıraktı.

        Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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