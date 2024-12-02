Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışma kapsamında şüpheli E.A'nın aracında 240 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından tutuklandı.
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