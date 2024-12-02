Çanakkale'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İlçe merkezinden Karlı köyüne seyir halinde Halil Oral idaresindeki 17 HS 112 plakalı pikap, İlyasağaçiftliği köyü yakınlarında yaya olan Sabri Karaca'ya çarptıktan sonra şarampole devrildi.
Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.