Gelibolu'da ilçenin tarihi ve kültürel miraslarının ele alınacağı panel düzenlenecek

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, ilçenin tarihi ve kültürel miraslarının ele alınacağı panel düzenlenecek.

Gelibolu Tarihi ve Kültürel-Manevi Mirasları Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenecek "Gelibolu Tarihi ve Kültürel Mirasları Paneli" 5 Aralık'ta yapılacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilecek panele Kırklareli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Bilal Yamak, Trakya Üniversitesi’nden Doç. Dr. Muzaffer Kılıç ve Dr. Uğur Alkan konuşmacı olarak katılacak.