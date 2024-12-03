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        Çanakkale'de Arkeoloji Söyleşileri'nin ikincisi düzenlendi

        Arkeologlar Derneği Çanakkale Şubesince Arkeoloji Söyleşileri'nin ikincisi Yalı Hanı'nda gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 15:31 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:43
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        Çanakkale'de Arkeoloji Söyleşileri'nin ikincisi düzenlendi
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        Arkeologlar Derneği Çanakkale Şubesince Arkeoloji Söyleşileri'nin ikincisi Yalı Hanı'nda gerçekleştirildi.

        Arkeologlar Derneği Çanakkale Şubesi Başkanı Fadim Koçak, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada Çanakkale'nin, yalnızca coğrafi güzellikleriyle değil, aynı zamanda tarihsel ve kültürel anlamdaki derinliğiyle de dünyada eşine az rastlanır bir öneme sahip olduğunu belirtti.

        Bu toprakların, insanlık tarihinin farklı dönemlerine tanıklık ettiğini, medeniyetlerin doğuşuna ev sahipliği yaptığını aktaran Koçak, "Sahip olduğu stratejik konumla tarih boyunca farklı kültürlerin kesişim noktası olmuş ve adeta bir kültürel mozaik haline gelmiştir. Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birleştiren bu bölge, Homeros'un ölümsüz eseri İlyada'ya konu olan Troya'nın kadim topraklarına ev sahipliği yapmasıyla dünya mirasında eşsiz bir yere sahiptir." ifadelerini kullandı.

        Söyleşinin konuğu ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Kazısı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, "Troya Kazıları ve Çanakkale Kenti" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

        Prof. Dr. Rüstem Aslan, sunumunda Troya'yı, Troya'ya dokunanları ve Troya-Çanakkale kentinin ilişkilerini anlattıktan sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.

        Söyleşiye, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, akademisyenler, tarihçiler, mimarlar, öğrenciler ve arkeolojiye ilgisi olan katılımcılar katıldı.

        Arkeoloji Söyleşileri'nin üçüncüsü, 6 Ocak 2025'te Yalı Hanı'nda yapılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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