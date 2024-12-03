Çanakkale'de Arkeoloji Söyleşileri'nin ikincisi düzenlendi

Arkeologlar Derneği Çanakkale Şubesince Arkeoloji Söyleşileri'nin ikincisi Yalı Hanı'nda gerçekleştirildi.

Arkeologlar Derneği Çanakkale Şubesi Başkanı Fadim Koçak, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada Çanakkale'nin, yalnızca coğrafi güzellikleriyle değil, aynı zamanda tarihsel ve kültürel anlamdaki derinliğiyle de dünyada eşine az rastlanır bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Bu toprakların, insanlık tarihinin farklı dönemlerine tanıklık ettiğini, medeniyetlerin doğuşuna ev sahipliği yaptığını aktaran Koçak, "Sahip olduğu stratejik konumla tarih boyunca farklı kültürlerin kesişim noktası olmuş ve adeta bir kültürel mozaik haline gelmiştir. Çanakkale Boğazı'nın iki yakasını birleştiren bu bölge, Homeros'un ölümsüz eseri İlyada'ya konu olan Troya'nın kadim topraklarına ev sahipliği yapmasıyla dünya mirasında eşsiz bir yere sahiptir." ifadelerini kullandı.

Söyleşinin konuğu ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Kazısı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, "Troya Kazıları ve Çanakkale Kenti" başlıklı sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Rüstem Aslan, sunumunda Troya'yı, Troya'ya dokunanları ve Troya-Çanakkale kentinin ilişkilerini anlattıktan sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.