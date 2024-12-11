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        Çanakkale'de otomobile gizlenen uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 09:48 Güncelleme: 11.12.2024 - 10:01
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        Çanakkale'de otomobile gizlenen uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüpheliler T.Ç. ve A.R.K'nin yakalanması için operasyon başlattı.

        Zanlılara ait araçta yapılan aramada, kaputun altında hava ve polen filtrelerinin olduğu kapaklı bölüme gizlenmiş 2,31 gram kokain, 266,08 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve 1,51 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından adliyeye sevk edildi.

        Nöbetçi hakimliğe çıkarılan T.Ç. tutuklandı, A.R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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