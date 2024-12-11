Çanakkale'de otomobile gizlenen uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüpheliler T.Ç. ve A.R.K'nin yakalanması için operasyon başlattı.

Zanlılara ait araçta yapılan aramada, kaputun altında hava ve polen filtrelerinin olduğu kapaklı bölüme gizlenmiş 2,31 gram kokain, 266,08 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve 1,51 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.