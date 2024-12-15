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        Çanakkale'de koyunun 5 ayaklı doğan kuzusu ilgi çekti

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki küçükbaş hayvan yetiştiricisinin koyunu, 5 ayaklı yavru dünyaya getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 13:53 Güncelleme: 15.12.2024 - 13:57
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        Çanakkale'de koyunun 5 ayaklı doğan kuzusu ilgi çekti
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki küçükbaş hayvan yetiştiricisinin koyunu, 5 ayaklı yavru dünyaya getirdi.

        İlçede 10 yıldır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hüseyin Yılmaz, doğum yapan koyunlardan birinin kuzusunun 5 ayaklı olduğunu fark etti.

        İlk kez bu tür bir olayla karşılaştığını dile getiren Yılmaz, "Ailem de hayvancıydı. Doğuştan beri bu işin içinde olduğum için sürdürme kararı aldım. İlk defa başıma böyle bir olay geldi. 5 ayaklı bir kuzum doğdu. Şaşırdık ilk başta ama büyümesi, yürümesi, sağlık durumu çok güzel. Diğer kuzularla eşit şekilde gidiyor. Cenab-ı Rab'bimizin vermiş olduğu nimet dedik. Besleyip, büyüteceğiz ve sürü üyesi yapacağız." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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