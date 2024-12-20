AFAD İl Müdürü Artun, Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'ı ziyaret etti
Çanakkale Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Ahmet Ali Artun, Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak'a makamında ziyarette bulundu.
Çanakkale Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Ahmet Ali Artun, Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak'a makamında ziyarette bulundu.
Ziyarette ikili, Gelibolu Belediyesi ile AFAD arasında yapılabilecek işbirliği konuları ile belediyenin çalışmalarını görüştü.
Soyuak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AFAD'ın bölgedeki çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.
Görüşmede, yerel yönetim ve afet yönetimi arasındaki koordinasyonun daha da güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.