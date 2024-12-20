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        AFAD İl Müdürü Artun, Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'ı ziyaret etti

        Çanakkale Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Ahmet Ali Artun, Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak'a makamında ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 11:01 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:01
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        AFAD İl Müdürü Artun, Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'ı ziyaret etti
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        Çanakkale Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Ahmet Ali Artun, Gelibolu Belediye Başkanı Dr. Ali Kamil Soyuak'a makamında ziyarette bulundu.

        Ziyarette ikili, Gelibolu Belediyesi ile AFAD arasında yapılabilecek işbirliği konuları ile belediyenin çalışmalarını görüştü.

        Soyuak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AFAD'ın bölgedeki çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

        Görüşmede, yerel yönetim ve afet yönetimi arasındaki koordinasyonun daha da güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

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