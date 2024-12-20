AFAD İl Müdürü Artun, Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'ı ziyaret etti

Görüşmede, yerel yönetim ve afet yönetimi arasındaki koordinasyonun daha da güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ziyarette ikili, Gelibolu Belediyesi ile AFAD arasında yapılabilecek işbirliği konuları ile belediyenin çalışmalarını görüştü.

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