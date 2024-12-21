Çanakkale'de şeftali ve erik ağacı çiçek açtı

Ozancık'a yakın köydeki bir erik ağacının da çiçek açtığı görüldü.

Avcı, şeftali ağacında aralık ayında ilk kez çiçek gördüğünü belirterek, "Evimin önündeki şeftali ağacı bu mevsimde çiçek açtı. Gerçekten çok şaşkınız." dedi.

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