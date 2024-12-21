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        Çanakkale'de şeftali ve erik ağacı çiçek açtı

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde şeftali ve erik ağacının aralık ayında çiçek açması şaşkınlıkla karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 16:36 Güncelleme: 21.12.2024 - 16:44
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        Çanakkale'de şeftali ve erik ağacı çiçek açtı
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde şeftali ve erik ağacının aralık ayında çiçek açması şaşkınlıkla karşılandı.

        Ozancık köyünde çiftçi Bedri Avcı'ya ait şeftali ağacı, kış mevsiminin yaşandığı bugünlerde çiçek açtı.

        Avcı, şeftali ağacında aralık ayında ilk kez çiçek gördüğünü belirterek, "Evimin önündeki şeftali ağacı bu mevsimde çiçek açtı. Gerçekten çok şaşkınız." dedi.

        Ozancık'a yakın köydeki bir erik ağacının da çiçek açtığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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