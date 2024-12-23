Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de tarihi eser operasyonunda 49 sikke ve 6 şifa tası ele geçirildi

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yapılan operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 49 sikke ile Osmanlı dönemine ait 6 şifa tası ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 13:04 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de tarihi eser operasyonunda 49 sikke ve 6 şifa tası ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yapılan operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 49 sikke ile Osmanlı dönemine ait 6 şifa tası ele geçirildi.

        Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Lapseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu başlatılan soruşturma kapsamında, ilçe merkezindeki bir eve operasyon düzenlendi.

        Evde yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğindeki 49 sikke ile Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen 6 şifa tası ele geçirildi.

        Lapseki'deki 3 şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet Etmek" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli F.B. gözaltına alındı.

        Şüpheli, Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı Lapseki Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        325 milyar doları var, harcayacak yer bulamıyor
        325 milyar doları var, harcayacak yer bulamıyor
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Trump Grönland ve Panama Kanalı'nı istiyor
        Trump Grönland ve Panama Kanalı'nı istiyor
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Bir senede neler yedim
        Bir senede neler yedim
        Gözler artık transfere döndü!
        Gözler artık transfere döndü!
        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Kabine Toplanıyor: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        AA: Asgari ücret salı ya da çarşamba belli olacak
        AA: Asgari ücret salı ya da çarşamba belli olacak
        "VAR iptal ettirmeliydi"
        "VAR iptal ettirmeliydi"
        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
        "Kocam beni Wanda ile aldattı"
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        Restoranda yemek soğuyor
        Restoranda yemek soğuyor
        Tipide mahsur kalan Naciye teyze yürekleri ısıttı
        Tipide mahsur kalan Naciye teyze yürekleri ısıttı
        Esad ülkesinden kaçmadan önce neler yaşandı?
        Esad ülkesinden kaçmadan önce neler yaşandı?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        Maliye, kayıt dışı mal sevkiyatlarının peşine düştü
        Maliye, kayıt dışı mal sevkiyatlarının peşine düştü

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi
        Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi
        Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferlerine fırtına engeli
        Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferlerine fırtına engeli
        Motosiklet, otobüse arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Motosiklet, otobüse arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Çanakkale'de motosikletin yolcu otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 ki...
        Çanakkale'de motosikletin yolcu otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 ki...
        Çanakkale'de pehlivan develer arenaya çıktı
        Çanakkale'de pehlivan develer arenaya çıktı
        Çanakkale'de üniversite öğrencileri ihtiyaçlarını "ÇOMÜ Butik"ten ücretsiz...
        Çanakkale'de üniversite öğrencileri ihtiyaçlarını "ÇOMÜ Butik"ten ücretsiz...