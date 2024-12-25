Ayvacık'ta umre kafilesi dualarla uğurlandı

Ayvacık ilçe merkezi, belde ve köylerinden kutsal topraklara gidecek olan umre kafilesi için Pazaryeri Camisi'nde program düzenlendi.

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