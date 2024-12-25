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        Ayvacık'ta umre kafilesi dualarla uğurlandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 21 kişilik umre kafilesi, kutsal topraklara uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 12:19 Güncelleme: 25.12.2024 - 12:20
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        Ayvacık'ta umre kafilesi dualarla uğurlandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 21 kişilik umre kafilesi, kutsal topraklara uğurlandı.

        Ayvacık ilçe merkezi, belde ve köylerinden kutsal topraklara gidecek olan umre kafilesi için Pazaryeri Camisi'nde program düzenlendi.

        Kafile, Kur'an-ı Kerim ve duaların okunmasının ardından Ayvacık imam hatiplerinden Mustafa Yılmaz öncülüğünde yola çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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