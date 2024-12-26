Derin denizde boru indirme gemisi "Castorone" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Yarın sabah İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e geçmesi planlanan gemi, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazın 2'nci faz çalışmaları kapsamında hem karaya hem de yüzer gemi platformuna boru döşeyecek.

Castorone'ye boğaz geçişinde "KIYEM-1", "Kurtarma-17", "Kurtarma-4", "Kurtarma-18" ve "Türkeli" römorkörleri eşlik etti.

Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Bahama Adaları bayraklı 39 metre genişliğinde ve 102 bin 32 groston ağırlığındaki gemi, Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na girdi. Dev gemi yaklaşık 2 saat sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

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