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        Çanakkale'de polis, yeni yıl öncesi vatandaşları bilgilendirdi

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yılbaşı öncesi dolandırıcılık ve bağımlılıkla mücadele konularında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 10:18 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:25
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        Çanakkale'de polis, yeni yıl öncesi vatandaşları bilgilendirdi
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        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yılbaşı öncesi dolandırıcılık ve bağımlılıkla mücadele konularında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

        Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli ekipler, yılbaşı öncesi yürütülen tedbir çalışmaları kapsamında vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde bilgilendirme faaliyetleri yürütüyor.

        Polis ekipleri vatandaşları, yılbaşı çekilişi adı altında yapılan dolandırıcılık girişimleri, sahte para ve ödül mesajlarına karşı dikkat edilmesi, telefon dolandırıcılığı yöntemleri, uyarıcı ve uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele, UYUMA ve KADES mobil uygulamalarının kullanımı hakkında bilgilendiriyor.

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