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        Çanakkale'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 20:21 Güncelleme: 30.12.2024 - 20:26
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        Çanakkale'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Erol Kaymak (56) idaresindeki 17 GC 978 plakalı otomobil, Yenice-Çan yolunda karşı yönden gelen Yılmaz Güney yönetimindeki 53 ABK 036 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Kaymak'ın (55) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada, otomobilin sürücüsü Erol Kaymak ile hafif ticari araçtaki bir kişi yaralandı.

        Kaymak, Çan Devlet Hastanesine, diğer yaralı da Yenice Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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