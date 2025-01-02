Çanakkale'de "Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı İşbirliği Protokolü" imzalandı

Çanakkale Ticaret Borsası öncülüğünde yürütülen ve kentteki işverenlerin nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasını hedefleyen "Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı İşbirliği Protokolü" (NİYEP) imzalandı.

Çanakkale Ticaret Borsası'nda düzenlenen imza törenine, Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Deniz, Meclis Başkanı Birol Çetin, Çanakkale Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Mehmet Uğur Yavuz, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Hayrettin Karacan ve Çanakkale Ticaret Borsası meclis üyeleri katıldı.

Protokolün imza töreninde konuşan Deniz, protokolün Çanakkale iş dünyası için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, başvuruların Çanakkale Ticaret Borsası'nda alınacağını aktardı. Deniz, işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirirken, aynı zamanda işgücü piyasasına önemli katkılar sağlayacaklarını, bu iş birliğinin, şehrin kalkınmasında önemli bir rol oynayacağını kaydetti.