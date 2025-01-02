Çanakkale'de 35 kez kan bağışında bulunan kişiye madalya verildi

Türk Kızılayı Derneği Çanakkale Şubesince, 35 kez kan bağışında bulunan bağışçıya altın madalya ve teşekkür belgesi verildi.

Bayramiç Belediyesinden emekli olan ve 10 yıldır düzenli olarak kan bağışında bulunan 61 yaşındaki Ünal Sözen, 35 kez kan verdikten sonra Türk Kızılayı Derneği Çanakkale Şubesince altın madalya ve teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Sözen, AA muhabirine, kan vermenin sağlık açısından ne kadar önemli olduğunu bildiği için herkese kan bağışında bulunmalarını tavsiye etti.

Bağışladığı her kandan sonra Türk Kızılayı'ndan gelen mesajları görünce gururlandığını dile getiren Sözen, "Bu beni daha çok motive ediyor. Her kan verişimden sonra gelen mesajda '3 kişiye hayat bağışladın' yazıyor. Bu inanılmaz bir duygu. O yüzden kendimi çok mutlu hissediyorum. Herkese bir gün mutlaka kan lazım olacağı için kan vermeye davet ediyorum." dedi.