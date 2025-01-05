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        Çanakkale'de Kepezspor ile Lapta Türk Birliği Spor arasında dostluk maçı yapıldı

        Çanakkale'de Kepezspor ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temsilcisi Lapta Türk Birliği Spor arasında dostluk maçı oynandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 16:27 Güncelleme: 05.01.2025 - 16:27
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        Çanakkale'de Kepezspor ile Lapta Türk Birliği Spor arasında dostluk maçı yapıldı
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        Çanakkale'de Kepezspor ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temsilcisi Lapta Türk Birliği Spor arasında dostluk maçı oynandı.

        Kepez Atatürk Stadyumu'nda yapılan karşılaşmayı, Çanakkale Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, Kepezspor Kulübü Başkanı Azem Ülkü, Lapta Türk Birliği Spor Kulübü Başkanı Muhittin Kara ile futbolseverler takip etti.

        Karşılaşma öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Fatma Demirel, "Kıbrıs havası gibi harika bir hava var bugün. Muhteşem bir maç olacak. İki takım da bizim, dostluk kazansın." dedi.

        Takımların "Lapta Türk Birliği-Kepezspor dostluk maçına hoş geldiniz" yazılı pankartla sahaya çıktıkları müsabaka 1-1 berabere sona erdi.

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