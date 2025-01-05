Çanakkale'de Kepezspor ile Lapta Türk Birliği Spor arasında dostluk maçı yapıldı

Çanakkale'de Kepezspor ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temsilcisi Lapta Türk Birliği Spor arasında dostluk maçı oynandı.

Kepez Atatürk Stadyumu'nda yapılan karşılaşmayı, Çanakkale Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, Kepezspor Kulübü Başkanı Azem Ülkü, Lapta Türk Birliği Spor Kulübü Başkanı Muhittin Kara ile futbolseverler takip etti.