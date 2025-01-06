Gelibolu'da Kızılay'a bir günde 67 ünite kan bağışı yapıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir günde 67 ünite kan bağışı yapıldı.

Gelibolu Kızılay Şubesi ile Çanakkale Kızılay Merkezi işbirliğiyle mobil kan toplama aracı, ilçe merkezindeki balıkhane önünde konuşlandırıldı.

Mobil kan toplama aracında bir günde 67 gönüllü bağışında bulundu.

Gelibolu Kızılay Şube Başkanı Fahrettin Öztürk, yaptığı açıklamada, sağlıklı her insanın kan verebileceğini belirterek, "Bu hem kendi sağlığı hem de bir can kurtarma açısından önemlidir. Bir günlük gerçekleşen kan alınıma halkımızın duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.