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        Gelibolu'daki Çokal Barajı'nın doluluk oranı yüzde 67'ye ulaştı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı olan Çokal köyünde bulunan Çokal Barajı'nda su doluluk oranı yüzde 67'ye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 13:20 Güncelleme: 08.01.2025 - 13:24
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        Gelibolu'daki Çokal Barajı'nın doluluk oranı yüzde 67'ye ulaştı
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        Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı olan Çokal köyünde bulunan Çokal Barajı'nda su doluluk oranı yüzde 67'ye ulaştı.

        Devlet Su İşleri (DSİ) Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda yapımı tamamlanan 204 milyon metreküp depolama kapasiteli, 54 yerleşim birimine içme ve kullanma suyu sağlayan Çokal Barajı'nda son haftalardaki yağışlar etkili oldu.

        Gelibolu Gökbüet Barajı Su Birliği'nin ham su kaynağı olan Çokal Barajı'ndaki su doluluk oranı, yapılan son ölçümlerde yüzde 67 olarak kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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