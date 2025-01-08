Gelibolu'daki Çokal Barajı'nın doluluk oranı yüzde 67'ye ulaştı

Gelibolu Gökbüet Barajı Su Birliği'nin ham su kaynağı olan Çokal Barajı'ndaki su doluluk oranı, yapılan son ölçümlerde yüzde 67 olarak kaydedildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda yapımı tamamlanan 204 milyon metreküp depolama kapasiteli, 54 yerleşim birimine içme ve kullanma suyu sağlayan Çokal Barajı'nda son haftalardaki yağışlar etkili oldu.

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