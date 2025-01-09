Gelibolu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Yapılan baskında şüpheliler A.A. ve İ.M.K. gözaltına alındı, 76 kağıda sarılı vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gelibolu Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Yazıcızade Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

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