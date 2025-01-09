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        Gelibolu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 13:21 Güncelleme: 09.01.2025 - 13:37
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        Gelibolu'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Gelibolu Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Yazıcızade Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

        Yapılan baskında şüpheliler A.A. ve İ.M.K. gözaltına alındı, 76 kağıda sarılı vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Şüphelilerin, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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