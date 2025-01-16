Çanakkale'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan biri tutuklandı

Polis önceki gün düzenlediği uyuşturucu operasyonunda E.C. ve E.S'yi yakalamış, gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 336 gram sentetik uyuşturucu madde ile 2 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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