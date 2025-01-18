Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 11:16 Güncelleme: 18.01.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        ABONE OL

        Çanakkale'de polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda yakalanan İ.U.G'nın ev aramasında 683,4 gram sentetik uyuşturucu, sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi, öğütücü, aseton ve eldiven ile madde satışından elde edildiği değerlendirilen 28 bin 900 lira ve 40 dolar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Daha 16 yaşında! Alkollü sürücü kuryeyi öldürdü
        Daha 16 yaşında! Alkollü sürücü kuryeyi öldürdü
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Dama'cana' kast!
        Dama'cana' kast!
        İsrail kabinesi ateşkesi onayladı
        İsrail kabinesi ateşkesi onayladı
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        ABD'de TikTok yasağı onaylandı: Bir günleri var
        ABD'de TikTok yasağı onaylandı: Bir günleri var
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Hapis cezası verildi
        Hapis cezası verildi
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        En iyi 5 James Bond filmi
        En iyi 5 James Bond filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?

        Benzer Haberler

        MÜSİAD Çanakkale Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı
        MÜSİAD Çanakkale Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı
        Çanakkale'de şantaj ve tehdit çetesine 5 tutuklama
        Çanakkale'de şantaj ve tehdit çetesine 5 tutuklama
        Gelibolu'da öğrenciler sahipsiz hayvanlar için yuva yaptı
        Gelibolu'da öğrenciler sahipsiz hayvanlar için yuva yaptı
        Biga Devlet Hastanesinde Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniği açıldı
        Biga Devlet Hastanesinde Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniği açıldı
        Çanakkale'de 2024 yılındaki sağlık çalışmaları değerlendirildi
        Çanakkale'de 2024 yılındaki sağlık çalışmaları değerlendirildi
        Çanakkale'de geleceğin gemi inşa uzmanı olacak öğrenciler Avrupa'da deneyim...
        Çanakkale'de geleceğin gemi inşa uzmanı olacak öğrenciler Avrupa'da deneyim...