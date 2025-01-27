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        GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine tek yönlü yeniden açıldı

        Çanakkale Boğazı, yoğun sisin etkisini yitirmesinin ardından transit gemi geçişlerine kuzey-güney yönünde yeniden açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 13:21 Güncelleme: 27.01.2025 - 13:21
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        GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine tek yönlü yeniden açıldı
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        Çanakkale Boğazı, yoğun sisin etkisini yitirmesinin ardından transit gemi geçişlerine kuzey-güney yönünde yeniden açıldı.

        Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

        Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kısıtlı görüş dolayısıyla saat 03.40 itibarıyla boğazdaki transit gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

        Boğaz'daki kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine, transit gemi trafiğinin güney-kuzey yönlü olarak yeniden açıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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