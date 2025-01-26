Gelibolulu sporcu Okçuluk Salon Federasyon Kupası'nda Türkiye ikincisi oldu

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Samsun İlkadım Okçuluk Tesislerinde çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışmalara 118 kulüpten 903 sporcu katıldı. Organizasyon, büyükler ve 21 yaş altı kategorilerinde klasik yay, makaralı yay ve yalın yay sınıflarında düzenlendi.

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