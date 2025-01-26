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        Gelibolulu sporcu Okçuluk Salon Federasyon Kupası'nda Türkiye ikincisi oldu

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan Eren Kırca, Türkiye Okçuluk Federasyonunca 20-24 Ocak'ta Samsun'da düzenlenen Okçuluk Salon Federasyon Kupası'nda Türkiye ikinciliğini elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 12:29 Güncelleme: 26.01.2025 - 12:37
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        Gelibolulu sporcu Okçuluk Salon Federasyon Kupası'nda Türkiye ikincisi oldu
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan Eren Kırca, Türkiye Okçuluk Federasyonunca 20-24 Ocak'ta Samsun'da düzenlenen Okçuluk Salon Federasyon Kupası'nda Türkiye ikinciliğini elde etti.

        Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından Samsun İlkadım Okçuluk Tesislerinde çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışmalara 118 kulüpten 903 sporcu katıldı. Organizasyon, büyükler ve 21 yaş altı kategorilerinde klasik yay, makaralı yay ve yalın yay sınıflarında düzenlendi.

        Gelibolulu sporcu Kırca, Makaralı Yay U-21 Erkekler kategorisinde katıldığı yarışmada Türkiye 2'ncisi olurken, baraj puanını da artırarak milli takıma girmeye hak kazandı.

        Eren Kırca, bu sonuçla 17-23 Şubat'ta yapılacak 2025 Salon Avrupa Şampiyonasına katılacak.

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