Eceabatlı zeytin üreticileri inceleme gezisine katıldı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki zeytin üreticileri, Edremit, Bornova ve İzmir'e düzenlenen inceleme gezisine katıldı.

Eceabat Zeytin Üretcileri Derneği ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Bu Topraklarda Zeytin Üretmek Tarihsel ve Sosyal Sorumluluğumuzdur Projesi" kapsamında, Edremit Zeytincilik Üretme İstasyonu, Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü ve İzmir Gıda Fuarı'na inceleme gezisi düzenledi.

Edremit Zeytincilik Üretme İstasyonu uzmanları, zeytin fidanlarının üretim ve aşılama teknikleri, Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü araştırmacıları ise zeytin yetiştiriciliği, gübreleme, zeytin hastalık zararlıları ve bakım koşulları konusunda üreticilere bilgi verdi.

Derneğin 36 üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen gezide ayrıca enstitü bahçesindeki 100'e yakın çeşidin bulunduğu zeytinlik gezilerek uygulamalar anlatıldı.

Enstitüdeki zeytin sıkım ve sofralık zeytin işleme ünitelerini de gezen üreticiler, kaliteli zeytinyağı üretme konusunda dikkat edilmesi gereken hususların yanı sıra sofralık zeytin üretme teknolojileri ve üretme şekilleri konularında uzmanlardan bilgi aldı.

Gezinin son durağında İzmir Gıda Fuarı'nı ziyaret eden Eceabatlı zeytin üreticileri, gıda ambalaj sistemleri ile ilgili katılımcı firmalarla görüş alışverişinde bulunuldu.

Dernek Başkanı Nihat Kurular, coğrafi işaret alma yolundaki Eceabat zeytinyağının hakkettiği değere ulaşabilmesi için üretimin her aşamasında büyük bir gayret içinde olduklarını söyledi.

Bu amaçla şubat ayında zeytin budama kursu düzenleyeceklerini belirten Kurular, destek veren tüm kurumlara teşekkür etti.