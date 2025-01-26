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        Çanakkale'de denizde bulunan mayın imha edildi

        ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından denizde bulunan mayın kontrollü şekilde imha edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 10:37 Güncelleme: 26.01.2025 - 10:40
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        Çanakkale'de denizde bulunan mayın imha edildi
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        ÇANAKKALE’nin Ezine ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından denizde bulunan mayın kontrollü şekilde imha edildi.

        Ezine ilçesi Yeniköy açıklarında, dün, denizde balıkçılar tarafından Çanakkale Savaşları’ndan kalma İngiliz menşeli tarihi deniz mayını tespit edildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından bölgeye Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) personeli gönderildi. SAS ekipleri tarafından yapılan operasyonla mayın imha edildi.

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