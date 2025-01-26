Çanakkale'de denizde bulunan mayın imha edildi

Ezine ilçesi Yeniköy açıklarında, dün, denizde balıkçılar tarafından Çanakkale Savaşları’ndan kalma İngiliz menşeli tarihi deniz mayını tespit edildi. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından bölgeye Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) personeli gönderildi. SAS ekipleri tarafından yapılan operasyonla mayın imha edildi.

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