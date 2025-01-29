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        Bayramiç'te orman yangınlarına karşı bilgilendirme toplantısı düzenlendi

        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünce, olası orman yangınlarına karşı köy muhtarları ve üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 16:44 Güncelleme: 29.01.2025 - 16:49
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        Bayramiç'te orman yangınlarına karşı bilgilendirme toplantısı düzenlendi
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        Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünce, olası orman yangınlarına karşı köy muhtarları ve üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

        Bayramiç Orman İşletme Müdürü Cengiz Cihan, Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, geçmiş yıllara oranla 2024 yılında meydana gelen orman yangınları sayısında artış yaşandığını söyledi.

        Geçen yıl, Bayramiç ilçesi sınırlarında 79 yangın meydana geldiğini belirten Cihan, bu yangınların 54'ünün zirai, 25'inin ise ormanlık alanlarda meydana geldiğini ifade etti.

        Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü Orman İşletme Şefi Orhan Özdemir ise geçen yıl Bayramiç'te orman yangınları yönünden kötü bir yıl yaşandığını, bu nedenle köylerde bilgilendirme çalışmalarına hız verdiklerini belirtti.

        Şu ana kadar 51 köyde yangın bilgilendirme toplantısı yaptıklarını aktaran Özdemir, "2024 yılında meydana gelen yangınlarda 216 hektar tarım arazisi zarar görürken, 25 ayrı orman yangınında 113 hektar alan zarar gördü. Yangınların özellikle saat 14.00-15.00'da çıktığı görüldü. Bu nedenle bu saatlerde çok daha dikkatli olmamız gerekmekte." uyarısında bulundu.

        Toplantıya Kaymakam Emrah Bütün, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Bayramiç Orman İşletme Müdürü Cengiz Cihan, Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Mesut Şen, Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğünde görevli bölge şefleri, köy muhtarları, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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