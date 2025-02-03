Çanakkale'de Trakya Kariyer Fuarı Hazırlık Çalıştayı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Bölgesel Kariyer Fuarları'nın yapıldığı illerin istihdama katkı verdiğini, işsizlik başvurusu oranının düştüğünü, iş kurma potansiyelini artırdığını ve ihracata katkı sağladığını söyledi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin (ÇOMÜ) ev sahipliğinde, kentteki bir otelde Trakya Kariyer Fuarı Hazırlık Çalıştayı düzenlendi.

Doç. Dr. Salim Atay, çalıştay sonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2019 yılı itibarıyla bölgesel kariyer fuarlarını yapmaya başladıklarını, sloganlarının "Yetenek Her Yerde" olduğunu dile getirdi.

Bu fuarları İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlere göre avantajlı saydıkları illerde değil, onların dışındaki illerde yaptıklarını aktaran Atay, "Bunların içinde Diyarbakır, Van, Adana, Erzurum var ama aynı zamanda Trakya Bölgesi'nde de yapıyoruz. Daha önce Edirne ve Tekirdağ'da yaptık. Bu yılki organizasyonumuz 41. organizasyondur. 41. organizasyonumuz Çanakkale'de olacak. 5 üniversitenin işbirliğinde oluyor. Valiliğimiz, yerel yönetimimiz, iş çevrelerimiz bu organizasyonu destekliyor." dedi.

Bölgesel Kariyer Fuarları'nın, o şehrin gördüğü en büyük organizasyon olduğunu anlatan Atay, paydaş üniversitelerden ciddi katılımların olduğunu söyledi.

Bu organizasyonların merak edilen tarafının "Bu ne işe yarıyor?", "Bir işe yarıyor mu?" sorusu olduğunu belirten Atay, "Burada Yetenek Kapısı diye bir sistem işliyor ve yaptığımız her türlü faaliyeti bu sistem üzerinden görebiliyoruz. Onu da analiz ettiğimiz zaman ortaya şöyle bir gerçek çıkıyor; Bölgesel Kariyer Fuarları yapıldığı iller istihdama katkı veriyor. İşsizlik başvurusu oranı düşüyor. İş kurma potansiyeli artıyor. İhracata katkı verdiğini görüyoruz. Bu dört parametrede o bölgede Bölgesel Kariyer Fuarları'nın yapıldığı illerimizde bir artış oluyor. Bu bizim için çok sevindirici. Ayrıca çocukların farkındalıklarının gelişmesine, o bölgedeki KOBİ'lerin ya da yeni girişimlerin nitelikli insana ulaşmasına katkı sağlıyor. Hatta o ilin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına katkı veriyor." ifadesini kullandı.