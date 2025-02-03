Çanakkale'de 141 sürücüye 559 bin 880 lira para cezası kesildi

Denetimlerde 141 sürücüye toplam 559 bin 880 lira para cezası uygulanırken, 10 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konuldu ve 46 araç trafikten men edildi.

Toplam 30 noktada yapılan uygulamalarda 1550 araç ve kişi sorgulandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Trafik Güvenliği Eylem Planı" kapsamında ve "Algılanan Yakalanma Riski Duygusunun" artırılması hedefiyle, 25-26 Ocak'ta 22.00-00.00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca il genelinde yapılan eş zamanlı denetimlerde 141 sürücüye 559 bin 880 lira para cezası kesildi.

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