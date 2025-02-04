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        Çanakkale "Uluslararası Seramik Festivali"ne ev sahipliği yapacak

        Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde düzenlenecek "Çanakkale Uluslararası Seramik Festivali", 9-11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 12:10 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:10
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        Çanakkale "Uluslararası Seramik Festivali"ne ev sahipliği yapacak
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde düzenlenecek "Çanakkale Uluslararası Seramik Festivali", 9-11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

        Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Geleneksel Çanakkale Seramiklerini Yaşatma Derneği ile Turizm ve Destinasyon Yönetimi Derneğince düzenlenecek festivalin lansman toplantısı kentteki bir otelde yapıldı.

        Toplantıda konuşan ÇOMÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Arda Aydın, Çanakkale'nin tarihinin sadece destanlarıyla değil, aynı zamanda sanatı ve zanaatıyla da iz bırakmış bir şehir olduğunu söyledi.

        Binlerce yıllık seramik geleneğinin Troya'dan bugüne kadar uzanan zengin kültürel mirası barındırdığını anlatan Aydın, üniversite olarak sadece eğitim öğretim odaklı hareket etmediklerini, şehrimizin tüm kesimlerine temas etmek için tüm güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez de festival için gece gündüz mesai yaptıklarını anlattı.

        Çanakkale'nin artık "festivaller şehri" yolunda ilerlediğini vurgulayan Esirgemez, şöyle konuştu:

        "Tarih ve turizm konusunda bir marka olan şehrimiz festivallerle taçlanıyor. Kültür mirası bırakmada seramik olmazsa olmaz. Biz bunun Çanakkale'de 3 bin yıldır kesintisiz olarak sürdüğünü görüyoruz. Bugün Troya Müzesi'ne gittiğimizde, Troya seramiklerine baktığımızda, daha sonra Tevfikiye köyüne gittiğimizde bu desenler arasında hiçbir fark yok. Ve anlıyoruz ki bu şehrimizde, Anadolu'muzda kültürel miras devam ediyor.

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bu topraklarda kültürel mirasımızı, kültürel miras zenginliğimizi ve kültürel varlıklarımızı korumak zorundayız. Çanakkale seramikleri artık Avrupa'da ve dünyada bilinen düzeyde. Bu anlamda her kuruma, her paydaşa çok büyük iş düşüyor. Seramiklerimizi korumak, tanıtmak ve turizm anlamında pazarlamak gerekiyor."

        Toplantıya, Çanakkale Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran, Belediye Başkan Vekili Özlem Eryiğit ile çok sayıda akademisyen ve seramik sanatçısı katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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