Çanakkale'de 240 litre sahte içki ele geçirildi

Şüphelinin evinde ve bağ evinde yapılan aramada, 155 litre yapma rakı, 74 litre yapma şarap,10 litre etil alkol, 1 litre viski, genel toplamda 240 litre yapma içki ele geçirildi.

Biga Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, sahte içki üretildiği ve satışının yapıldığı bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüpheliye ait adrese operasyon düzenledi.

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