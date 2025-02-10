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        Çanakkale'de 240 litre sahte içki ele geçirildi

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda, 240 litre sahte içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 09:09 Güncelleme: 10.02.2025 - 09:34
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        Çanakkale'de 240 litre sahte içki ele geçirildi
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen operasyonda, 240 litre sahte içki ele geçirildi.

        Biga Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, sahte içki üretildiği ve satışının yapıldığı bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şüpheliye ait adrese operasyon düzenledi.

        Şüphelinin evinde ve bağ evinde yapılan aramada, 155 litre yapma rakı, 74 litre yapma şarap,10 litre etil alkol, 1 litre viski, genel toplamda 240 litre yapma içki ele geçirildi.

        Operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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