Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        ÇOMÜ Hastanesinde Girişimsel Radyoloji Ünitesi açıldı

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Girişimsel Radyoloji Ünitesi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 16:52 Güncelleme: 10.02.2025 - 16:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÇOMÜ Hastanesinde Girişimsel Radyoloji Ünitesi açıldı
        ABONE OL

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Girişimsel Radyoloji Ünitesi açıldı.

        ÇOMÜ Hastanesindeki açılış öncesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Reşorlu, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya ve Prof. Dr. Arda Aydın, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Usta, Başhekim Doç. Dr. İbrahim Eren Pek, akademisyenler ve hastane çalışanlarına ünitenin işleyişi ve uygulanan tedavilere ilişkin sunum yaptı.

        Rektör Erenoğlu ve beraberindekiler daha sonra Girişimsel Radyoloji Ünitesinin açılışını gerçekleştirdi. Doç. Dr. Mustafa Reşorlu, burada da tedavi sırasında kullanılan cihazların özelliklerine ilişkin bilgi verdi.

        Üniteye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Rektör Erenoğlu, girişimsel radyolojinin önemli ve uygun hastalarda açık ameliyata alternatif bir yöntem olduğunu söyledi.

        Minimal cihazlar yardımıyla elde edilen radyolojik görüntüler kullanılarak, hastalara müdahale edebildiğini belirten Erenoğlu, "Her şeyden hastalarımız, kent dışındaki bir üniversite veya hastaneye sevk edilmeden, bir kaç gün içinde etkin şekilde tedavi edilebiliyor. Birimimizdeki cihazların tamamı yenilendi. Burada eğitim öğretim anlamında da uzman ve AR-GE faaliyetleri de yürütülecek. Yakın zamanda sağlık hizmetini ve hocalarımızın teknoloji kullanarak kabiliyetlerini artıracağı bir kaç açılışımız daha olacak." dedi.

        Doç. Dr. Mustafa Reşorlu da ünitede biyopsi işlemleriyle birlikte perkütan işlemler denilen dışarıdan küçük bir iğne deliği ile girilerek batın içinde veya akciğer bölgesinde yapılabilecek işlemleri yapacaklarını aktararak, "Safra, böbrek ve biyopsi işlemleri ağırlığını oluşturuyor. Bunun dışında hemen her gün gördüğümüz akciğer zarları arasında ya da karın içindeki su birikimlerinin boşaltılması, buradaki abzelerin tedavi edilmesi işlemlerini yapacağız. Anjiyografi kullanmamız gereken işlemler için cuma günleri anjiyografi ünitesinde tüm işlemlerimizi yapacağız." diye konuştu.

        Bu ünitenin açılmasının bölge açısından da önemli olduğunu ifade eden Reşorlu, sözlerine şöyle devam etti:

        "Bu birimin en önemli özelliği, en yakın merkez Bursa. Direkt girişimsel radyolojiye müracaatın dışında örneğin diyaliz hastasının önce nefroloji randevu alması, muayene olması lazım. Sonra girişimsel radyolojide randevu randevu alması lazım. Hasta herhangi bir iş için 3-4 sefer gitmek zorunda kalıyor. Alternatif olabilecek özel sektör ve hastaneler var ama yapılan işlemlerin maliyeti büyük oranda insanlarımızın karşılayabileceği rakamların üzerine çıkıyor. Bu da insanların çaresiz bırakıyor. "

        Sevklerin zorluğu nedeniyle bu ünitenin kurulduğunu anlatan Reşorlu, ünitenin hastaların hem maddi zorluk yaşamaması hem zaman kaybı olmaması hem de sağlıkları açısından önemli olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Ankara'da vahşet! Bir kadın 2 çocuğunu öldürdü! 3. çocuğun durumu ağır!
        Beşiktaş, Elan Ricardo transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Elan Ricardo transferini açıkladı!
        Grönland'a karşılık California kampanyası
        Grönland'a karşılık California kampanyası
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        "Konkordato ilan edilen şirkette çalışanlar ücretlerini almalı"
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        "Kışın en sert dönemine giriyor olabiliriz!"
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        13 milyar liralık hasılat kayıt dışı
        13 milyar liralık hasılat kayıt dışı
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"

        Benzer Haberler

        Sezgin'in av dönüşü tüfekle ölümüne ilişkin arkadaşı gözaltına alındı
        Sezgin'in av dönüşü tüfekle ölümüne ilişkin arkadaşı gözaltına alındı
        Çanakkale'de av tüfeğiyle ölüme ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı
        Çanakkale'de av tüfeğiyle ölüme ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı
        Çanakkale Savaşları'nda esir alınan Osmanlı askerleri, kötü muameleyle gözl...
        Çanakkale Savaşları'nda esir alınan Osmanlı askerleri, kötü muameleyle gözl...
        Çanakkale'de 240 litre sahte içki ele geçirildi
        Çanakkale'de 240 litre sahte içki ele geçirildi
        Çanakkale'de 2 ilçede taşımalı eğitime ara verildi
        Çanakkale'de 2 ilçede taşımalı eğitime ara verildi
        Av dönüşü otomobilden inerken tüfeği ateş aldı, hayatını kaybetti
        Av dönüşü otomobilden inerken tüfeği ateş aldı, hayatını kaybetti