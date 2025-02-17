Trakya Kariyer Fuarı Çanakkale'de başladı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi desteğiyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde "Geçmişin İzinde Geleceğini Keşfet" mottosuyla düzenlenen "Trakya Kariyer Fuarı" başladı.

Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi paydaşlığında ve ilgili şehir valiliklerinin destekleriyle Çanakkale Şehitleri Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen fuarın açılış programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin organize ettiği kariyer fuarlarının geleneksel hale geldiğini, bu bağlamda gençlerin fuara ilgi göstermesi ve işverenlerle buluşmalarının önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Bakanlık ve İŞKUR olarak gençlere verdikleri hizmetlere değinen Alpkan, "İŞKUR Gençlik Programı üniversitelerde bu dönem 100 bin, önümüzdeki dönem 200 bin ve 5 yıl içinde toplam 1 milyon öğrencimizi iş hayatına hazırlama konusunda büyük bir fırsat sunuyor. Trakya ve Güney Marmara'daki üniversitelerimizde de gençlerimiz buna çok yüksek bir teveccüh gösteriyorlar." diye konuştu.

Alpkan, mesleki ve teknik bilgilerin hem teorik hem de pratik olarak öğrenciyken en iyi şekilde öğrenilmesinin önemini vurguladı.

Böyle bir disiplinle yetişip iş hayatına hazır hale gelen öğrencilerin nitelik açığını en aza indireceklerini, işverenler tarafından istihdam edileceklerini belirten Alpkan, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda işverenlerin kariyer fuarlarına ve öğrencilerin nitelik kazanmasına destek vermeleri çok önemli. İnsan kaynağımız çok değerli. Halen Avrupa'ya kıyasla genç ve dinamik bir nüfusumuz var. Yaş ortalaması 50'nin üzerine çıkmış gelişmiş ülkelere kıyasla bizim hala 30'lu yaşlarda medyan yaşımız var. Dolayısıyla bu sermayeyi işverenlerin de değerli görmeleri ve yatırım yapmaları çok önemli."

- "Amacımız mezuniyet sonrası bir hayat çizgisi oluşturabilmeniz"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman da Trakya Kariyer Fuarı'nın gençler için düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti: