Lapseki'de MHP İlçe Teşkilatı Fırat Yılmaz Çakıroğlu için mevlit okuttu

Evran ile Sevinç, mevlit okunmasının ardından birer konuşma yaptı.

MHP Lapseki İl Başkanlığı'ndaki Çakıroğlu anısına düzenlenen programa AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Evran, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Sevinç, AK Parti İl Genel Meclis üyeleri Halil Özer ve Murat Gürşen ile partililer katıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.