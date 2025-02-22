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        TÜDKİYEB Marmara Bölgesi İl Birlik Başkanları Toplantısı Çanakkale'de yapıldı

        Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı (TÜDKİYEB) Nihat Çelik, bölgelerde düzenledikleri toplantılarda yetiştiricilerin taleplerini dinlediklerini belirterek, "Bugün tarımın ve hayvancılığın sorunlarını çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 18:12 Güncelleme: 22.02.2025 - 18:41
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        TÜDKİYEB Marmara Bölgesi İl Birlik Başkanları Toplantısı Çanakkale'de yapıldı
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        Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı (TÜDKİYEB) Nihat Çelik, bölgelerde düzenledikleri toplantılarda yetiştiricilerin taleplerini dinlediklerini belirterek, "Bugün tarımın ve hayvancılığın sorunlarını çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

        Çelik, Çanakkale'deki bir otelde düzenlenen TÜDKİYEB Marmara Bölgesi İl Birlik Başkanları Toplantısına katıldı.

        Birlik başkanlarıyla görüşen Genel Başkan Nihat Çelik, AA muhabirine, birlik olarak Türkiye'nin her köşesinde olduklarını söyledi.

        Türkiye'deki 85 milyon insanın gıda güvencesini sağlama noktasında çok önemli bir misyon üstlendiklerini anlatan Çelik, "Nerede koyun, keçi varsa orada üretim vardır. Nerede koyun, keçi varsa orada bereket vardır. Dolayısıyla biz de bölgesel toplantılarımızı çok önemsiyoruz." diye konuştu.

        Çelik, toplantının altıncısını da Çanakkale'de yapmaktan mutluluk ve şeref duyduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Ben burada çok güzel bir tabloyla karşılaştım. Bölgedeki soğuk havaya rağmen Trakya'dan birlik başkanlarımızın bu toplantıya katılımları ve duyarlılıkları bizleri çok mutlu etti. Bölge bölge geziyoruz ve yetiştiricilerimizi yerinde dinliyoruz. Onların ayağına gidiyoruz. Sadece masa başında sorunları çözmüyoruz. Biz asıl fikir aktörlerinin sahada olduğunu biliyoruz. Bugün tarımın ve hayvancılığın sorunlarını çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

        Çelik, hayvancılığın gelişmesi için ara vermeden çalışılması gerektiğine işaret ederek, "Bunun için ise ya tarlaya gideceksin, ya ağıla gideceksin, ya ahıra gideceksin. Bugün onlarla bir arada olmaktan ve varsa sorunlarını dinlemekten, çözüm noktasında çare aramaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Toplantı, soru cevap bölümüyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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