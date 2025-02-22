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        Çanakkale'de hayvan mezatında üreticilere 190 büyükbaşın aracısız olarak satışı yapıldı

        Çanakkale'de büyükbaş hayvan üretim çiftliğince düzenlenen mezatta, çeşitli özellikteki 190 büyükbaş hayvan çeşitli aracılık masrafları olmadan doğrudan üreticilere satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 19:54 Güncelleme: 22.02.2025 - 20:08
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        Çanakkale'de hayvan mezatında üreticilere 190 büyükbaşın aracısız olarak satışı yapıldı
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        Çanakkale'de büyükbaş hayvan üretim çiftliğince düzenlenen mezatta, çeşitli özellikteki 190 büyükbaş hayvan çeşitli aracılık masrafları olmadan doğrudan üreticilere satıldı.

        Yetiştiricilerin büyükbaşlara uygun fiyatla ulaşması amacıyla Dost Ziraat İşletmelerince açık artırma usulüyle Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesindeki Dost Genetics Çiftliğinde 7. düzenlenen mezat gerçekleştirildi.

        Burada oluşturulan alanda, işletme tarafından "hastalıktan ari" sertifikalı çeşitli özellikteki 190 büyükbaş satışa sunuldu.

        Türkiye'nin dört bir yanından gelen üreticiler, inceleyip beğendikleri büyükbaş hayvanları satın almak için sırayla tekliflerini sundu. Söz konusu hayvanlar en yüksek teklifi veren üreticiye satıldı.

        Mezatta Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Türkmen tarafından hayvan yetiştiriciliği ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında sunum yapıldı.

        Dost Ziraat İşletmeleri Satış Direktörü Ali Oğuz, AA muhabirine, Evreşe'de 7. mezatı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Daha önce Adana'da 6 mezat gerçekleştirdiklerini anlatan Oğuz, "Buraya gelen kalabalık bizi heyecanlandırdı. Şu anda kayıt yaptıran 600 kişi var. Burada her üretici aracısız şekilde almak istedikleri hayvanları istediği fiyat ve bedelle alabiliyor. Biz hayvancılığı biraz daha cazip kılmak için özellikle de genç girişimcileri hayvancılığa yönlendirebilmek için bu tür kampanya ve mezatları düzenliyoruz. 40 yaş altındaki üreticilerin mezata gelip hayvan almalarıyla beraber ilk 15 hayvanda yüzde 10 indirim yapalım dedik. Bu yetmedi, çünkü Çanakkale'deyiz. Buraya Türkiye'nin bir çok ilinden katılımcılar geliyor. Bu nedenle de 15 hayvan alan vatandaşlarımızın nakliyelerini de bedava yaptık. Nakliye ve indirim ile birlikte üreticilerimizi özellikle gençlerimizi hayvancılığa teşvik etmek için adımlar atıyoruz." dedi.

        Mezata katılan Elif Turgut, ortamı çok beğendiğini belirterek, "Gerçekten çok heyecanlı bir ortam. Hayvanları görünce çok beğendim. Eşim ile gezip bilgi alıyoruz. Hayvancılık ile uğraşanlar çok şanslı. Bizim de böyle bir ilgimiz var umarım bizlerde bu imkandan faydalanırız." dedi.

        Turgut'un eşi Ahmet Turgut ise Dost Mezat'ı sosyal medya üzerinden uzun zamandır takip ettiğini ifade ederek, "Çok güzel bir paylaşım bence. Bu kalitede hayvanlar yetiştirilip burada insanlara sunulması çok anlamlı." diye konuştu.

        Üretici Hakan Keskin de çok uygun bir rakama kendisinde kalan mezat sayesinde çiftliğindeki hayvan kalitesinin de artmasını beklediklerini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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