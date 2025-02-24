Çanakkale'deki Sarıçay'da erkek cesedi bulundu.

Bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olay yerine gelen ekipler, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Barbaros Mahallesi'nden geçen Sarıçay'da, teknelerin arasında suyun üzerinde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

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