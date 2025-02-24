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        Çanakkale'deki Sarıçay'da erkek cesedi bulundu

        Çanakkale'deki Sarıçay'da erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 19:38 Güncelleme: 24.02.2025 - 19:46
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        Çanakkale'deki Sarıçay'da erkek cesedi bulundu
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        Çanakkale'deki Sarıçay'da erkek cesedi bulundu.

        Barbaros Mahallesi'nden geçen Sarıçay'da, teknelerin arasında suyun üzerinde bir kişinin hareketsiz durduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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