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        Çanakkale'de su zirvesinin tanıtım toplantısı yapıldı

        Çanakkale'de 10-11 Nisan'da düzenlenecek "Zirve 17: Çanakkale Su Zirvesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 14:52 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:55
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        Çanakkale'de su zirvesinin tanıtım toplantısı yapıldı
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        Çanakkale'de 10-11 Nisan'da düzenlenecek "Zirve 17: Çanakkale Su Zirvesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Çanakkale Valiliği, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Çanakkale Teknopark ve Çanakkale Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇASİAD) iş birliğiyle düzenlenecek zirvenin tanıtımı yapıldı.

        Kentteki bir otelin konferans salonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale ölçeğinde mevcut durumu, riskleri, alınabilecek önlemleri bilim insanları, kamu çalışanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle ele alacaklarını söyledi.

        Toraman, zirvenin sonuç bildirgesinin bir rehber niteliğinde olacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek de bu zirveyi çok önemsediğini anlatarak, "Çanakkale'de suyunuzu korumak çok önemli. Çünkü bir tane içme suyu kaynağımız var. O yüzden Çanakkale'de bu konuda önemli bir duyarlılık olması da bizleri sevindiriyor. Barajımız 1991 yılından beri kentimize içme suyu sağlıyor. Biz de bu konuda Çanakkale Belediyesi olarak titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

        ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, özellikle bazı gelişmiş ülkelerde, yağmur hasadı ve toprak altı sulama teknik tekniklerinin zorunlu halde geldiği bir dönemin yaşandığını anlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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