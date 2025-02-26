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        Çanakkale'de yat limanına giren 150 kilogramlık caretta caretta kurtarıldı

        Çanakkale'de yat limanına giren caretta caretta belediye ekiplerince kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 18:28 Güncelleme: 26.02.2025 - 18:32
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        Çanakkale'de yat limanına giren 150 kilogramlık caretta caretta kurtarıldı
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        Çanakkale'de yat limanına giren caretta caretta belediye ekiplerince kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.

        Kordon Boyu'nda bulunan yat limanında vatandaşlar teknelerin arasında hareket halinde bir caretta caretta bulunduğunu fark edip durumu Çanakkale Belediyesine bildirdi.

        Bunun üzerine belediyeye bağlı liman görevlileri deniz kaplumbağasının bulunduğu bölgeye gidip bir kepçe yardımıyla bota aldı.

        Yaklaşık 150 kilogram ağırlığında ve sağlıklı olduğu gözlenen caretta caretta daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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