Çanakkale'de yat limanına giren 150 kilogramlık caretta caretta kurtarıldı

Yaklaşık 150 kilogram ağırlığında ve sağlıklı olduğu gözlenen caretta caretta daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Bunun üzerine belediyeye bağlı liman görevlileri deniz kaplumbağasının bulunduğu bölgeye gidip bir kepçe yardımıyla bota aldı.

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