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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de yoldan çıkıp boş araziye giren tur otobüsündeki 37 kişi yaralandı

        Çanakkale'de, Yunanistan'dan dönen yolcuları taşıyan tur otobüsünün yoldan çıkıp boş araziye girmesi sonucu 37 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 08:29 Güncelleme: 03.03.2025 - 08:29
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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de yoldan çıkıp boş araziye giren tur otobüsündeki 37 kişi yaralandı
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        Çanakkale'de, Yunanistan'dan dönen yolcuları taşıyan tur otobüsünün yoldan çıkıp boş araziye girmesi sonucu 37 kişi yaralandı.

        Yunanistan'dan İzmir'e giden Y.B. idaresindeki 35 KY 340 plakalı otobüs, Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü yakınlarında yoldan çıktı.

        Boş araziye girip ağaçlara çarpan otobüsteki 42 yolcudan 37'si yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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