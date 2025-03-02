Çanakkale'de "Çocuk Meclisinin" ilk toplantısı yapıldı

Başkan Erkek, toplantıda yaptığı konuşmada, çocukların kentin yönetimindeki sözlerin sahibinin değişmesinin önemini vurgulayarak, “Demokrasi, kararlara katılma, düşüncelerimizi özgürce ifade etmek ve tartışmak demektir. Çocuk Meclisi'nin çalışmaları ile demokrasi kültürü gelişecek. Çocuklarla ilgili projelerin sizlerin parçalarını alarak hayata geçirilmesini istiyoruz” de

–Çanakkale Belediyesi tarafından çocukların bilgilerini ifade edebilmesi ve kent yönetimine katkı sağlamak amacıyla kurulan Çocuk Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi.

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