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        Çanakkale'de "Çocuk Meclisinin" ilk toplantısı yapıldı

        –Çanakkale Belediyesi tarafından çocukların bilgilerini ifade edebilmesi ve kent yönetimine katkı sağlamak amacıyla kurulan Çocuk Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 17:13 Güncelleme: 02.03.2025 - 17:13
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        Çanakkale'de "Çocuk Meclisinin" ilk toplantısı yapıldı
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        –Çanakkale Belediyesi tarafından çocukların bilgilerini ifade edebilmesi ve kent yönetimine katkı sağlamak amacıyla kurulan Çocuk Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi.

        Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek başkanlık yaptı. Meclisin işleyişine ilişkin bilgilendirme yapılmasının ardından yoklama yapıldı.

        Başkan Erkek, toplantıda yaptığı konuşmada, çocukların kentin yönetimindeki sözlerin sahibinin değişmesinin önemini vurgulayarak, “Demokrasi, kararlara katılma, düşüncelerimizi özgürce ifade etmek ve tartışmak demektir. Çocuk Meclisi'nin çalışmaları ile demokrasi kültürü gelişecek. Çocuklarla ilgili projelerin sizlerin parçalarını alarak hayata geçirilmesini istiyoruz” de

        Toplantıda belediyenin laboratuvarıyla tanışan bir film izletildi. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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