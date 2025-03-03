Çanakkale'de tur otobüsü yoldan çıktı; 11 yaralı

Kaza, saat 06.00 sıralarında Edirne-Çanakkale kara yolunda meydana geldi. Yunanistan’dan İzmir’e giden içerisinde 42 kişinin bulunduğu 35 KY 340 plakalı tur otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada 3’ü ağır, 11 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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