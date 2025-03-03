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        Çanakkale'de tur otobüsü yoldan çıktı; 11 yaralı

        ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tur otobüsü yoldan çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 08:08 Güncelleme: 03.03.2025 - 08:10
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        Çanakkale'de tur otobüsü yoldan çıktı; 11 yaralı
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        ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tur otobüsü yoldan çıktı. Kazada 3’ü ağır, 11 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 06.00 sıralarında Edirne-Çanakkale kara yolunda meydana geldi. Yunanistan’dan İzmir’e giden içerisinde 42 kişinin bulunduğu 35 KY 340 plakalı tur otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada 3’ü ağır, 11 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Jandarma, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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