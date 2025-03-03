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        Çanakkale'de yolcu otobüsü yoldan çıktı: 11 yaralı -1

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsü yoldan çıkarak kaza yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 07:39 Güncelleme: 03.03.2025 - 07:39
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        Çanakkale'de yolcu otobüsü yoldan çıktı: 11 yaralı -1
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        Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsü yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralnırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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