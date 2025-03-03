Çanakkale'de tur otobüsü yoldan çıktı; 37 yaralı (2)

Yolcuların ilk ifadelerinde ise İzmir'e giden otobüsün Yunanistan sınırında yoğunluk nedeniyle yaklaşık 5 saat beklediği öne sürüldü. Yaralananlar arasında otobüs şoförü Y.B.'nin de bulunduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.