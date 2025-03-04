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        Yeşilay Haftası kutlanıyor

        –Çanakkale Yeşilay Şube Başkanı Yeşilay Haftası kapsamında görevini bir günlüğüne çocuklara bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:11 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:13
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        Yeşilay Haftası kutlanıyor
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        –Çanakkale Yeşilay Şube Başkanı Yeşilay Haftası kapsamında görevini bir günlüğüne çocuklara bıraktı.

        1-7 Mart Yeşilay haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

        Çanakkale Yeşilay Şube Başkanı Doç. Dr. Nilay Köleoğlu da Yeşilay Haftası kapsamında bağımsız gelecek amacıyla görevini bir günlüğüne çocuklara bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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