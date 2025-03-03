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        Çanakkale'de beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu

        Çanakkale'de beyin ölümü gerçekleşen 45 yaşındaki hastanın karaciğeri ve iki böbreği 3 kişiye nakledilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 22:51 Güncelleme: 03.03.2025 - 22:51
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        Çanakkale'de beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları 3 kişiye umut oldu
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        Çanakkale'de beyin ölümü gerçekleşen 45 yaşındaki hastanın karaciğeri ve iki böbreği 3 kişiye nakledilecek.

        Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde 7 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören A.Ç. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak beyin ölümü gerçekleşti.

        Organ Nakli Koordinatörü Uzman Dr. Azem Ülkü ile hemşire Gönül Pınarcıoğlu'nun yaptığı görüşmelerin ardından hayatını kaybeden kişinin ailesi başka hayatlara umut olması adına organ bağışında bulunma kararı aldı.

        Sağlık Bakanlığının donör organizasyonu kapsamında A.Ç'nın karaciğeri ile iki böbreği 3 hastaya nakledilmek üzere alındı.

        Azem Ülkü, bağış sayesinde 3 kişiye umut olunduğunu belirterek, "Yüce gönüllü aileye sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, sağlıklı yaşama merhaba diyeceklere de acil şifalar diliyorum." dedi.

        Hastane Başhekimi Operatör Dr. Hasan Keser de verdiği duyarlı karardan dolayı A.Ç'nin ailesine teşekkürlerini sunarken, organ bağış ekibini de tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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