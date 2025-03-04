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        Çanakkale'de yanan ambulans kullanılamaz hale geldi

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yanan ambulans kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 09:09 Güncelleme: 04.03.2025 - 09:13
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        Çanakkale'de yanan ambulans kullanılamaz hale geldi
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yanan ambulans kullanılamaz hale geldi.

        Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametinden Çanakkale'ye giden ve içinde sağlık personellerinin bulunduğu 17 UF 186 plakalı ambulans, Assos Tüneli'nde ilerlerken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

        Araçtan inen sağlık personelleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Ambulansın kullanılamaz hale geldiği yangın sonrası kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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