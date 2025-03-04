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        Çanakkale'de 72 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na geçmek isteyen 72 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 14:00 Güncelleme: 04.03.2025 - 14:00
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        Çanakkale'de 72 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na geçmek isteyen 72 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı.

        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

        Operasyonda, Ayvacık ilçesi Kocaköy köyünden yasa dışı yollarla Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 72 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

        Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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